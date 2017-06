Test av bringebærsyltetøy: Sjekk hvor mye bær syltetøyet inneholder

Mange bær er nokså syrlige, derfor blander vi bærene med sukker når vi lager saft og syltetøy. Men det er ikke bare for smakens skyld at syltetøy inneholder sukker. Sukker er nemlig et konserveringsmiddel, og syltetøy er rett og slett en tradisjonell måte å konservere bær på.

Syren fra visse bærer som tyttebær (benzosyre) og stikkelsbær (eplesyre) bidrar også til at syltetøy kan holde seg i flere år under gode lagringsbetingelser. Bringebær og blåbær er ikke så syrlige og må tilsettes syre, som blant annet sitronsaft og benzosyre for å holde seg som syltetøy.

Mindre sukker er bedre for helsen og tennene

Når sukkerinnholdet reduseres, kortes også holdbarhetstiden ned. Ved å tilsette surhetsregulerende middel som sitronsyre, eplesyre og konserveringsmiddel som kaliumsorbat og natriumbenzoat, forlenges holdbarhetstiden til tross for lavere sukkerinnhold.

De fleste syltetøy på markedet inneholder derfor disse tilsetningsstoffene. Gevinsten er at mengden tilsatt sukker kan reduseres.

De fleste butikkjøpte syltetøy inneholder rundt 40 prosent sukker. Det meste av dette er tilsatt, men noen få prosent sukker kommer naturlig fra bærene.

Dette er en ernæringstest, ikke en smakstest. Her kan du se hvilket syltetøy folk liker best.

Hjemmelaget syltetøy

Lager du syltetøyet selv, har du en unik mulighet til å lage et syltetøy som inneholder mye bær og lite sukker. Det skal faktisk ikke så mye sukker til for at syltetøyet skal smake søtt og godt.

Husk bare at jo mindre sukker du bruker, dess kortere holdbarhet har syltetøyet. Et tips er å fryse bærene, og så lage små porsjoner av syltetøy der du varmer opp bærene og blander med sukker.

Det beste syltetøyvalget

Når du skal velge syltetøy er det smart å sjekke innholdet av bær og karbohydrater. Velg for eksempel et syltetøy med minst 50 prosent bær. Mer bær betyr i de fleste tilfeller mer fiber, vitamin C og andre sunne næringsstoffer.

Styr unna de søteste syltetøyene. Mengden karbohydrater er i stor grad ensbetydende med mengden sukker. Velg derfor syltetøy med rundt 40 prosent sukker eller mindre, dersom du ønsker færrest mulig karbohydrater.

Syltetøy bør ikke være det vanligste pålegget du bruker. La det heller være noe du koser deg med i helgen eller etter aktiv dag.

Slik har vi gjort testen I denne testen har vi sett på et utvalg bringebærsyltetøy som finnes i de største dagligvarekjedene. For å gjøre en ernæringsmessig vurdering av produktene, har vi sett på hvor mye karbohydrater og bær de inneholder. Mengden karbohydrater representerer mengden sukker og trekker ned, mens mengden bær trekker opp. De fleste produsenter oppgir kun karbohydrater og ikke sukker, men det er stor sett liten forskjell mellom disse. Testen er utført av ernæringsfysiologer i Bramat. Opplysningen til testene hentes fra deklarert næringsinnhold og ingredienslisten på forpakninger vi kjøper inn i vanlige, norske butikker. Når det er nødvendig, henter vi inn ekstra informasjon fra produsentene i de tilfellene vi ser dette mangler på deklarasjonen. Vi gjør oppmerksom at på at det kan forekomme avvik mellom deklarasjonen og faktisk innhold dersom produsentene nylig har foretatt endringer i produktene og ikke har oppdater forpakningen. Dette er en ukjent faktor vi ikke kan ta hensyn til og vi endrer ikke testen etter at den er publisert, ettersom vi forventer at deklarasjonen er korrekt. Smak er ikke en faktor i testen. Du kan derimot stemme på hvilke du synes smaker best her.

Hele testen finner du hos bramat.no .

Artikkelen er levert av Bramat , en uavhengig kunnskapsbedrift som driver nettstedet bramat.no og har rådgivende tjenester innen kosthold, trening og helse.