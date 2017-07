Øyhopping for Italiafrelste

Like nord for Sicilia ligger sju små øyer med så vakre navn at de kunne vært smykkestener. Lipari, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi og den de fleste har hørt om før; Stromboli. Hadde Stromboli vært et menneske, hadde den vært en pensjonert livsnyter som forsynte seg litt for grådig til lunsj, og deretter rapte høyt og usjenert. For sånn er Stromboli. Rik på livsnyterens frukter, og med en fordøyelse som resulterer i høylytt buldring sånn omtrent hvert tjuende minutt.

Turistene får sjokk

– Vi som bor her er vant til lydene fra krateret, men turistene får seg ofte et skikkelig sjokk, forteller fruktselgersken i kaia.

Det er midt på dagen, og Middelhavssola viser ingen nåde. Strombolis beboere, knappe fem hundre i tallet, sverger til et glass avkjølende granita al limoene i skyggen.

Den eneste severdigheten på øya utover vulkanen, er huset der Ingrid Bergman bodde under innspillingen av filmen «Stromboli». Det var der hun forelsket seg så hodestups i regissør Roberto Rosselini at hun tok en Nora Helmer og forlot både ektemann og barn.

(Saken fortsetter under bildet.)