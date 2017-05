– Det ligg nok litt mentalt

To poeng er status etter årets tre første serierundar. Dermed har Hødd allereie hamna sju poeng bak opprykksfavoritt Bryne.

– Alle er einige om at vi ikkje har plukka nok poeng hittil. Det er fakta. Så kan vi seie at prestasjonane bak resultata har vore OK, men samstundes har vi ikkje vore heilt der vi ønskjer verken offensivt eller defensivt, seier Hødd-kaptein Jesper Törnqvist.

I likskap med trenar Sindre Eid meiner han at Hødd har tatt store steg dei siste vekene.

Trur oppturen nærmar seg

– No trur eg det handlar om å finne flyten. Det er rart kor mykje det kan bety å finne trua og «flowen», der nesten alt går av seg sjølv. Eg trur ikkje det er så mykje som skal til for at ting går av seg sjølv, seier Törnqvist.

Han er klar på at potensialet i Hødd-laget er der. Førebels trur han at det sit litt mentalt.

– Hugs at vi er eit lag som har hatt eit tøft år og ein tøff vinter bak oss, der mykje har skjedd. Optimalt sett skulle vi nok hatt ting på plass i januar. Men slik var det ikkje, seier Törnqvist.

– Du trur ein siger eller to kan gjere underverk?

– Ja, det er det eg håper og trur på. Om vi først får eit par skikkelege oppturar, så trur eg det kjem til å gjere mykje for denne gjengen. Samstundes må vi ikkje tru at dei oppturane kjem av seg sjølv. Vi må gjere oss fortent til å få dei, seier Hødd-kapteinen.

– Skal vinne heime

Søndag skal Hødd opp imot andrelaget til Odds ballklubb på Høddvoll.

– Uansett kven dei kjem med så skal vi slå alle lag på Høddvoll. Vi skal styre kampen og ta med oss tre poeng, seier Jesper Törnqvist.

Finnen legg ikkje skjul på at slike kampar må vinnast om Hødd skal kunne ta att laga på toppen av tabellen.

– Det er lenge igjen. Vi kan framleis vere med å kjempe om opprykket. Men eg trur ikkje det er noko poeng i å ha fokus på det no. No må vi vere såpass kjedelege at vi tek ein kamp av gangen, seier Hødd-kapteinen.

Ifølge trenar Sindre Eid stiller Hødd med eit skadefritt mannskap søndag.

– Alt anna enn siger søndag er for svakt av oss, melder Eid offensivt før den fjerde serierunden i 2. divisjon.