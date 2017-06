Smp.no viser 5. divisjonskamp på Web-TV

Sunnmørsposten hadde tidligere i år stor suksess med å streame Rollon mot Hødd 2 da John Arne Riise gjorde comeback i lokalfotballen.

Torsdag flytter smp.no fokuset en divisjon ned. Til 5. divisjon der Valder og Blindheim braker løs på Valdervoll til toppkamp. Avspark er 18.30. Kampen er gratis for våre abonnenter.

BLI ABONNENT HER

- Tidligere erfaringer har vist at breddefotball på Web-TV er noe som engasjerer. Andre mediehus rundt om i Norge sitter på de samme erfaringene. Vi ser for oss at vi fra tid til annen kan streame spesielle kamper fra lokalfotballen. Det kan være alt fra toppoppgjør, bunnoppgjør, lokaloppgjør eller andre spesielle kamper, sier Sunnmørspostens nyhetsredaktør Sindre Halkjelsvik.

Begge lag går for seier

Status foran torsdagens oppgjør er at hjemmelaget Valder er nummer to på tabellen, to poeng bak Ørsta og fire foran Blindheim.

– Vi jakter på opprykk, og har ambisjon om å etablere oss i 4. divisjon. Og vi er i meget god form med tre strake seire, men bør helst ikke tape denne kampen, sier Blindheim-trener Magne Elde.

Valder har naturligvis andre hensikter på hjemmebane.

– Vi vet Blindheim vil gi oss tøff kamp, og uavgjort er ikke så ille for oss. Men vi går selvsagt for tre poeng, sier Valder-trener Erlend Holm.

Han har ikke spilt i vår, men skal etter planen gjøre comeback som spillende Valder-trener i høst.