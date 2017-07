AaFK har signert ny spiss

Grekeren får draktnummer 10. Han har bakgrunn blant annet Olympiacos, ifølge AaFK.

Allerede på søndag kan du se Papazoglou i aksjon mot Hødd på Høddvoll kl. 16.

Erstatter Veldwijk

Den greske nyervervelsen er en erstatter for Lars Veldwijk, spissen som nylig gikk til Groningen .

Med sine 195 cm er han et naturlig oppspillspunkt som kan kombinere med Mos på topp, skriver AaFK i ei pressemelding.

Samtidig er han hurtig for høyden og en habil avslutter, ifølge klubben.

- Han er en spisstype som vi har lett etter og vil utfylle vår spillerstall på en utmerket måte også i form av erfaring. Papazoglou har erfaring fra spill i Hellas, Belgia og Nederland - i tillegg til landskamper for Hellas. Vi skal jobbe hardt for å få ut det som bor i han så raskt som mulig, og han kommer til å bli viktig for oss i jakten på en god AaFK-høst, sier trener Trond Fredriksen.

På lån ut sesongen

Den 29 år gamle grekeren Athanasios Papazoglou er på lån fra belgiske KV Kortrijk.

Sportslig leder Bjørn Erik Melland er svært fornøyd med nysigneringen.

- Vi er veldig stolte over å kunngjøre at vi har signert Papazoglou, i første omgang på lån ut sesongen. At Papazoglou velger AaFK viser at vi gjennom vår måte å spille fotball på, vårt herlige publikum og vår flotte by framstår som attraktiv også for spillere utenfor Norge. Vi gleder oss veldig til å starte arbeidet med å integrere ham inn i klubben, sier Melland i pressemeldinga.

Det siste året har 29-åringen vært på lån hos nederlandske Roda. Der har det blitt fem kamper fra start og 16 fra innbytterbenken.