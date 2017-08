Otterlei ny dagleg leiar i Hødd

Han kjem frå stillinga som rektor ved Brattvåg ungdomsskule, der han har vore tilsett i ulike roller dei siste 18 åra.

Otterlei har gjennom sitt yrkesaktive liv opparbeidd erfaring med administrative, strategiske og personalmessige oppgåver. Han har genuin interesse for fotball, og har blant anna fungert i roller som trenar og styremedlem. Som aktiv har han mange år bak seg som spelar for Brattvåg, og han har også trent både Brattvåg og Norborg.

– Vi er særs nøgde med å ha fått ein ny dagleg leiar på plass, og ynskjer Oddmund velkomen inn i Hødd-familien! Oddmund har vist gjennom sitt arbeid i skule og idrett at han kan leie og utvikle samfunnsinstitusjonar, og vi gler oss no til å arbeide i lag med han for å utvikle Hødd vidare både i breidde og topp, seier styreleiar Håvard Haanes i Hødd.

Pressekonferansen er nett starta på Høddvoll, og vi kjem med meir.