Nyland og Grytebust tatt ut

– Vi har fire gode keepere, men denne gangen var det et enkelt valg denne gangen ettersom André Hansen er skadet, sa Lagebäck.

Det var knyttet spenning til om Nederland-proffen ville få plass i Lagerbäcks tropp, men igjen må Ødegaard avfinne seg med å spille for U21-landslaget. Heerenveen-spilleren har vist solid form for klubblaget den siste tiden. Norge møter San Marino på bortebane i VM-kvalifiseringen neste torsdag. Tre dager senere er Nord-Irland motstander hjemme på Ullevaal stadion. U21-landslaget møter Irland og Tyskland i to kamper i EM-kvalifiseringen i samme periode.