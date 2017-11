Arna-Bjørnar vs Fortuna Ålesund

Andre omgang er blåst i gang.

Fortuna-kaptein Cecilie Otterlei lovet i sin pauseoppsummering at Fortuna skal kjempet innbitt fort å holde på 2-1-ledelsen favorittene fra Arna-Bjørnar.

– Vi begynte rotete og tapte dueller i starten. Men dette ble bedre, slo Otterlei fast etter at Arna-Bjørnar dominerte stort i det første kvarteret.

Fortuna reiste seg mesterlig og leder sensasjonelt etter 45 minutter.

Snudde på ett minutt

I løpet av et drøyt minutt snudde Fortuna 0-1 til 2-1 i cupfinalen for J19-klassen i Telenor Arena fredag kveld.

På Fortunas første sjanse var Kari Skovly frekk og god og gjorde 1-1 etter 24 minutter.

Minuttet etter sørget toppscorer Vivian Saadi for en sensasjonell Fortuna-ledelse etter et glimrende raid og et skudd fra 18 meter over Arna-Bjørnars keeper.

Nautnes scoret først

Romsdalingen Emilie Nautnes ga favoritten Arna-Bjørnar ledelsen 1-0 etter åtte minutter under cupfinalen i J19-klassen fredag kveld. En flott soloprestasjon av Nautnes endte med et skudd i mål fra skrått hold som Fortuna-keeper Marthe Bjørhovde ikke maktet å stoppe.

Nautnes har tidligere spilt for nettopp Fortuna før hun gikk til Arna-Bjørnar og spill i eliteserien.

Arna Bjørnar er ansett som klare favoritter i kveldens NRK 2-sendte J19-cupfinale. Men i semifinalen var Lyn favoritt da Fortuna vant 2–1 på hjemmebane.

Kampen startet klokka 19. 2. omgang starter rundt klokka 20.05.

Dette er Fortunas lagoppstilling:

Fortuna: 1 Marthe Bjørhovde, 2 Cecilie Otterlei, 16 Kristine Gulbrandsen, 19 Helena Lyngset Vattøy, 23 Stine Osvold Muri, 5 Ida Skaar Kroken, 15 Anna Elise Aarønes Fjørtoft, 17 Ingrid Vatne, 10 Malin Skulstad Sunde, 11 Kari Erstad Skovly, 13 Vivian Ronahi Saadi