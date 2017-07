Fortuna til finale etter straffe-drama

Etter å ha spasert seg gjennom gruppespillet i J19-klassen på lekende lett vis, fikk Fortuna-jentene det langt tøffere i kvartfinalen. Den ble til slutt vunnet 3-2 mot Gimletroll - etter at Malin Sunde avgjorde like før slutt.

Fredag formiddag var det semifinale mot Trondheims/Ørn. Det ble en jevn og tøff affære der ingen av lagene maktet å score hverken i ordinær tid eller i ekstraomgangene.

Derfor måtte det straffesparkkonkurranse til. Her ble straffene banket i mål i stort tempo, men på sin fjerde straffe bommet Trondheims/Ørn. Da Fortuna satte sitt femte straffespark var det dermed duket for full Fortuna-jubel.

– Det var en fantastisk semifinale. Vi var egentlig det førende laget, og burde avgjort i ordinær tid. Men så ble det straffespark. Heldigvis klarte vi å bikke det vår veg, sier Fortuna-trener Magne Elde.

Nå venter det finale mot Fortuna Hjørring i kveld. Kampen blir streamet på Dana Cup sine hjemmesider og avspark er klokken 20.30.

– Vi møter et kanonlag. Fortuna Hjørring er nok Danmarks beste lag med sju aldersbestemte landslagsspillere, sier Magne Elde.

Han mener likevel at hans Fortuna bør kunne hamle opp med danskene.

– Jeg tror det blir en jevn kamp, der små marginer vil avgjøre, sier Elde.

Med unntak av to spillere stiller Fortuna med samme tropp som normalt sett kjemper om opprykk til 1. divisjon i seniorklassen i hjemlig serie. Fortuna har dessuten med seg hospitant Kristine Gulbrandsen fra Skodje IL.

Fortuna er imidlertid ikke det eneste laget fra Sunnmøre som gjør det godt under årets Dana Cup. Ørsta og Volda har gått til det utradisjonelle skrittet og samarbeidet om et juniorlag under turneringen i Danmark.

Det har hittil vært en voldsom suksess. Laget har spilt seg fram til semifinale og skal klokken 16.15 møte Djerv 1919 til kamp om finalebilletten.

Ellers ble Spjelkaviks guttelag tidligere i dag slått ut i turneringens 16-delsfinale.