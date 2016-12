Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for en rekke fylker på grunn av den forventede julestormen som er i anmarsj.

Allerede torsdag kveld meldes det om flere stengte fjelloverganger og kolonnekjøringer rundt om i Sør-Norge. Det er foreløpig ikke meldt om store problemer i Møre og Romsdal, men sørover og innover i landet kan det stå verre til.

Det var kolonnekjøring over Strynefjellet torsdag ettermiddag. Torsdag kveld er vegen åpen igjen.

Kolonnekjøring:

Hemsedalsfjellet, Sogn og Fjordane /Buskerud: kolonnekjøring på grunn av uvær

Stengte veger:

Vikafjellet, Hordaland/Sogn og Fjordane: Stengt på grunn av uvær, blir ikke åpnet i dag

Hardangervidda: Stengt for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn

Hurtigruten står

Uværet har også skapt trøbbel for Hurtigruten, som har innstilt avganger fra Trondheim mot Bergen.

Det blir endringer for Kystvegekspressen mellom Måløy og Florø. Avganger til og fra Måløy innstilles, og hurtigbåten vil kun gå mellom Florø og Smørhamn både torsdag og fredag.

Hurtigbåten mellom Bergen og Nordfjord tar ikke med barn under 12 år som reiser alene, på grunn av værforholdene.

Europaveg 16 over Filefjell, Sogn og Fjordane er åpen. Her kan det innføres kolonnekjøring på kort varsel, melder Vegvesenet.

Varsler store bølger

I julehelgen er det ventet store bølger på kysten av Vestlandet, opplyser Kystverket torsdag. Mellom Utvær og Stad kan bølgene bli over 20 meter høye, ifølge etaten.

Sammen med BarentsWatch, står Kystverket bak enbølgevarslingstjeneste der folk som vurderer å legge fra kai i julehelgen, selv kan sjekke hvor store bølger som venter dem.

Tjenesten ble torsdag utvidet til å blant annet dekke hele kysten av Vestlandet.

Lavtrykk i vente

For den som venter på bedre vær, ser det heller ikke lyst ut i dagene som kommer. Statsmeteorolog Martin Granerød opplyser til Sunnmørsposten at det ser ut som et kraftig lavtrykk er på veg. Det er foreløpig vanskelig å si hvor sterk vinden blir, men andre juledag starter med vind fra sørvest sterk kuling til liten storm på kysten og i fjellet.

– Slik det ser ut nå blir det mye dårlig vær i julehelga, og 2. juledag blir det dårligst vær i Sør-Norge, fortsetter han.

