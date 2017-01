Vil saksøke staten

To medlemmer fra Møre og Romsdal Natur og Ungdom, med en representant fra Ålesund lokallag og en fra Kristiansund, har 4.-8. januar deltatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad.

Under landsmøtet er 250 ungdommer fra hele landet samlet. Her har landets største miljøorganisasjon for unge meislet ut planene som de håper skal gi nye seire for miljøet i 2017. Landsmøtet markerer starten på Natur og Ungdoms 50-årsjubileum.

Et viktig år

– 2017 blir et viktig år for miljøet. Vi skal holde oljebaronene unna vårt viktigste matfat, de fiskerike havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi skal saksøke staten for å sette i gang oljeleting i Arktis i strid med alle miljøfaglige råd, og vi skal hindre dumping av gruveavfall i de uerstattelige fjordene våre, sier Kristine Hansen Aas i lokallaget i en pressemelding.

– I Møre og Romsdal skal vi i år kjempe for kildesortering i videregående skoler og jobbe opp mot et grønnere valg, sier Léa Fabri, fylkesleder for Møre og Romsdal i samme melding.