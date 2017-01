– Hørte flere skudd

Skytingen skjedde utenfor nattklubben Blue Parrot i turistparadiset Playa del Carmen øst i Mexico, som var vertskap for et arrangement som en del av elektronikafestivalen BPM.

Mexicanske myndigheter opplyser at to canadiere, en italiener og en colombianer er blant de drepte. Motivet for skytingen er uklart, opplyser en politimann til AP.

Minst fem personer er drept og ni skadet, melder NTB.

Løp for livet

Christopher Collings fra Ålesund og mannen Dag Magnus Blakstad er på ferie sammen med et vennepar. Christopher, som profesjonelt bruker forkortelsen Chris, er blant annet kjent som gründeren bak We Love The 90s. Han og mannen driver også firma med David Hasselhoff.

Nattklubben Blue Parrot lå rett ved siden av hotellet deres.

– Vi har gått forbi den mange ganger hver dag. Vi har også vært der inne og festet tidligere i uka, forteller Collings.

Natt til mandag hadde de to parene vært ute på en annen bar og var på veg hjem.

– Da vi kommer utenfor klubben hører vi flere skudd. Så begynner folk å løp, brøle og gråte i panikk. Det er som tatt ut av en film. Vi skjønner at det er skyting og at folk blir drept, men aner ikke om det er terror eller et gjengopprør. Så vi løper alt vi kan, sier han.

Veldig redde

I kaoset mister de venneparet. Mannen Dag Magnus gjemmer seg bak en stor strømboks på fortauet. Collings snur seg for å se etter mannen og vennene og ser Dag Magnus stå igjen.

– Jeg løper tilbake og roper at han må løpe videre, for jeg følte at dette var altfor synlig. Så gjemmer vi oss sammen i en bakgård. Vi var veldig redde for at vennene våre var skutt, sier han.

Omsider finner de ut at vennene også er trygge, og de søker tilhold i en restaurant langt unna og prøver å roe seg ned.

– Vi satt der lenge og skjønte egentlig ikke hva vi hadde vært med på. Omsider tør vi å gå tilbake. Da var det masse politi og sperringer i gatene, og vi så folk som gråt og var tydelig medtatt.

Få på avstand

Det gikk heldigvis bra med venneparene, og så vidt Collings vet er ingen nordmenn blant de drepte eller skadde.

Når Sunnmørsposten snakker med ham på telefonen, sitter de på en båt.

– Vi har bestemt oss for å ta en dag borte fra Playa del Carmen for å få det litt på avstand, sier Collings.

– Det var nesten mer skummelt da vi våknet i dag morges og innså hva vi hadde opplevd. Da det skjedde i natt gikk alt på automatikk, sier han.

Frem til skytedramaet på nattklubben følte de seg trygge i turistbyen.

– Vi vet at det er en del uro med karteller i Mexico, men man sier at turistbyer skal være veldig trygge, sier Collings.

Kartlegger antall nordmenn

Norske myndigheter arbeider nå med å kartlegge om nordmenn er berørt.

– Så langt har vi ikke mottatt informasjon som tilsier at nordmenn er skadd. Utenriksdepartementet er i kontakt med vår ambassade i Mexico, som arbeider med å kartlegge om nordmenn er rammet, sier pressevakt Ingrid Kvammen Ekker i UD til NTB.

Playa del Carmen er en populær turistdestinasjon og ligger på Yucatán-halvøya øst i Mexico. Det bor rundt 150.000 i byen.

Byen har de siste ti årene arrangert en elektronikafestival som samler flere tusen mennesker og varer i ti dager i strekk.