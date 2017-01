Posten: – En uakseptabel måte å behandle pakker på

Sunnmørsposten har snakket med mannen som fanget det hele på video. Han ønsker å være anonym, men har tillatt at vi publiserer den.

På videoen ser man et postbud i Ålesund som ikke akkurat behandler pakkene på en forsiktig måte.

– Vi sto og ventet på sønnen min da datteren min sa: Se pappa, han står og hiver pakkene! Da ble det fristende å filme, sier mannen.

Etter at han la ut videoen på sosiale medier, har den spredd seg og blitt lagt ut av flere. Mange reagerte sterkt.

– Nå har det virkelig begynt å ta av, sier mannen.

Posten: Blir tatt tak i

– Dette er ikke en akseptabel måte å behandle pakker på, og saken er tatt tak i av lokal leder og vil bli fulgt opp, sier John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge, til Smp.no.

Men akkurat hvordan det ble tatt tak i vil han ikke gå nærmere inn på.

– Det er en personalsak, sier han.

Han sier at Posten ble gjort kjent med videoen rett over nyttår, og at de har fått reaksjoner også fra andre ansatte i Posten.

– Alle er enige i at dette ikke er måten Posten skal behandle pakkene på.

Glad for at folk melder fra

– Er dette noe som har skjedd flere ganger?

– Jeg kan ikke garantere at det ikke har skjedd, men når vi blir gjort kjent med sånt så reagerer vi umiddelbart og ønsker å komme til bunns i det. At folk melder videre vitner egentlig også om et engasjement for Posten der ute, tror jeg, sier pressesjefen.

– Det er ikke sånn folk er vant til at pakkene blir behandlet.

– Hvilke tiltak gjør dere for at de ansatte skal behandle pakkene skikkelig?

– De ansatte får opplæring, men de blir jo ikke fulgt til enhver tid, sier Eckhoff.

Selv om pakkene altså ikke skal kastes inn i bilen, ber Posten likevel folk om å pakke dem godt.

– Vi oppfordrer folk til å emballere godt, bruke teip og sørge for at de kan tåle industriell behandlig, for det får de tross alt. Men slik vi ser det her, skal det ikke gjøres, gjentar han.