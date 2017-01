Skal lede teaterfestivalen Høstscena

Forberg har bakgrunn som skuespiller, prosjektleder og konseptutvikler innenfor scenekunst.

Som prosjektleder for en rekke produksjoner og internasjonale, kunstneriske samarbeid har hun et solid grunnlag for videreutvikling av Høstscena, heter det i pressemeldinga fra festivalen.

Forberg har vært initiativtaker og kurator for scenekunstfestivalen «Monsters of Reality», som ble satt opp på Dramatikkens Hus i Oslo i 2012 og på Nationaltheatret i fjor.

Rådgiver i Volda

Hun har vært kunstnerisk rådgiver for SEANSE - senter for kunstproduksjon for barn og unge, ved Høgskolen i Volda. I tillegg har hun vært prosjektleder og dramaturg for flere produksjoner, som «En folkefiende i Oslo» i regi av det internasjonalt anerkjente kompaniet Rimini Protokoll (2012).

Flere av prosjektene har mottatt støtte fra Norsk Kulturråd og hun har et bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Utdanning fra London

Siri Forberg har 3-årig skuespillerutdannelse fra Arts Educational Schools i London, Bachelor i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, samt teaterpedagogisk utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo.

Stillingen som kunstnerisk leder utgjør 50 prosent. Den andre halve stillingen har daglig leder Sindre Stølsdokken.