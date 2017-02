UKM i Stranda

Juryen har plukka ut følgjande innslag til å representere Stranda under fylkesmønstringa. Kunst: Ida Mari Lied med bildet "Auger". Hanna Sæterås Kristoffersen med bildet "Storm". Sceneinnslag: Bandet S.M.J.U.T med låten "How to save a life", Simon Brune med songen "Dancing on my own", Anna Kristine Storstein Forbord med songen "Toxic".