Med til sammen 20 sceneinnslag ble det et variert og underholdende program for publikum.

– Deltakerne er grådig sjarmerende og modige, sier Line Dybedal.

Artisten fra Selje en av fire dommere som har bestemt hvem som går videre til fylkesmønstringen i april.

– Drømmen for alle er jo å komme videre til fylkesmønstringen og landsmønstringen, sier Dybedal.

Hun understreker at UKM er viktig for scenetrening, og forteller at hun selv debuterte på UKM som 13-åring og at hun har lært mye fra det.

– UKM er kult, smiler hun.

Fra Selje var det 30 deltakere under årets UKM, og fra Vågsøy var det 32. Alt i alt var det hele 54 innslag med både kunst og scene, en god økning fra totalt 40 innslag fra Vågsøy og Selje i fjor.

Enkelte av årets deltakere hadde flere innslag. En av dem var Camilla Jørgensen fra Selje, som hadde fire ulike sceneinnslag i kveld.

Fra Selje går følgende deltakere videre til fylkesmønstringen:

Håkon Stave (13)

Camilla Jørgensen (16)

Eirik Stave (17)

Jørgen M. Ervik (13)

Merete Honningsvåg (16)

Fra Vågsøy går følgende deltakere videre til fylkesmønstringen: