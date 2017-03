Skal du kjøre langtur? Da må du passe på

Tidlig søndag morgen er E134 over Haukelifjell stengt, på riksvei 13 over Vikafjellet er det kolonnekjøring og på riksvei 7 over Hardangervidda er det også kolonnekjøring, men veien kan bli stengt for biltrafikk på kort varsel.

Les også Værmessig er vi en fredet plett i Norge nå

Meteorologisk institutt har allerede oppfordret folk på fjellet til å kjøre hjem på grunn av uværet. Det er sendt ut OBS-varsel for Vestlandet, Sør-Trøndelag, Buskerud, Oppland, Hedmark, Telemark og Agder-fylkene. Uværet bygget seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke søndag. Først mandag vil nedbøren avta, men det vil fremdeles være mye vind.