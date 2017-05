AaFK 2 opp fra bunnen

Uten en eneste spiller fra A-stallen på laget, klarte AaFK 2 å slå FK Haugesund 2-0 i Haugesund. Dette var en kamp mellom de to dårligste lagene på tabellen før denne kampen. Men med seieren hoppet AaFK 2 opp tre plasser på tabellen. Og er over nedrykksstreken, men kun på målforskjell.

Laginnsats

– Vi legger ned en enorm laginnsats. Vi brukte blant annet to guttespillere (Sondre Taklo og Erlend Fjelstad) som spilte 90 minutter i juniorkamp for kun to dager siden, men de klarte seg flott, sier lagleder Erling Ytterland.

– Vi kunne ha ledet med tre-fire mål ved pause. 2. omgang ble mye jevnere, men det holdt, sier han.

Keirullah Ahmadzai og Markus Karlsbakk scoret for AaFK, og ifølge «Yttis» var Sebastian Andreassen banens beste.

– Sebastian var i særklasse best på banen i dag, han imponerte meg stort, skrøt Ytterland.