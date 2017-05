Fortsatt økning i nyetableringer

Det går fram av ei pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

For hele Møre og Romsdal er det ei økning i antall nyetablerte bedrifter på 4,5 prosent, og May-Britt Roald, leder av gründerhjelpa hoppid.no, mener økninga har klar sammenheng med nedgangen i oljeindustrien.

- Det er positivt å se at folk ser muligheter i nedgangstider og at de omstiller seg. Flere av de vi møter, har hatt tanker og ideer om å starte for seg selv i flere år. Nå er tidspunktet rett for å realisere drømmen om å etablere egen bedrift, sier Roald.

Stor pågang

Etableringsiveren det siste året har vært merkbar for hoppid.no, som er en gründertjeneste i samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Mange hoppid.no-kontor har opplevd at stadig flere gründere kommer innom kontoret for å spørre om råd, heter det i meldinga.

- Vi har hatt stor pågang fra personer som trenger å diskutere forretningsideene sine, og vi har dobla deltakertallet på kursa våre flere steder. I tillegg har vi hatt stor bredde og mangfold blant deltakerne, og langt flere menn og ingeniører, sier Roald.

Hoppid.no-kontakt for Herøy, Hareid og Ulstein kan melde om jevnt trøkk og aktivitet og en gryende optimisme.

- Det virker som om situasjonen er mer avklart og at de store verfta har klart seg gjennom omstillinga, sier Robert Voldnes.

Fylkeskommunen har satt av midler til gründeraktiviteter ute i kommunane både i 2015 og 2016, eksempelvis Innovasjonsfestivalen for kreative næringer i Ålesund. Målet har vært å fange og støtte opp om gode forretningsideer.

Tabell over nyetableringer, unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene. Talla er henta fra SSB og korrigert for navne- og eierskifte: