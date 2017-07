John McCain har fått hjernesvulst

Svulsten ble oppdaget under en operasjon fredag, da McCain fikk fjernet en blodpropp over venstre øye.

Vevsprøver som ble tatt viste at blodproppen var forårsaket av en såkalt glioblastom, en aggressiv form for kreftsvulst i hjernen.

– Senatoren og hans familie undersøker ulike alternativer for behandling, heter det i en uttalelse fra McCains kontor.

Legene opplyser at McCain er i overraskende god form etter operasjonen og at hans allmenntilstand er god.

Krigsfange

McCain kan se tilbake på en lang karriere, først militær og deretter i politikken.

På slutten av 1950-tallet gikk han inn i det amerikanske forsvaret og i 1960 var han ferdig utdannet som flyger. Sju år senere ble han skutt ned over Hanoi i Vietnam.

McCain rakk å utløse fallskjermen og landet i en innsjø, men ble brakk begge armene og et bein. Nordvietnameserne som trakk ham på land knuste skulderen hans med en geværkolbe og stakk ham med en bajonett.

Deretter fulgte nesten seks år som krigsfange i det som var kjent som Hanoi Hilton, der McCain ble utsatt for grov tortur. Senere skrev McCain at «alle kommer før eller siden til et punkt der de bryter sammen, og jeg kom til dette punktet».

Krigshelt

I 1973 vendte han hjem som krigshelt og fortsatte etter hvert sin militære karriere, før han på begynnelsen av 1980-tallet engasjerte seg i politikken for Republikanerne.

Fra 1983 til 1987 satt han i Representantenes hus for Arizona, og siden har han vært senator.

– John McCain har aldri vært redd for å kjempe og jeg vet han vil møte denne utfordringen med det samme usedvanlige motet som har preget hele hans liv. Hele Senatet ber for John, Cindy, familien deres, hans ansatte og menneskene i Arizona som han gjør en utsøkt jobb med å representere, sa republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, onsdag kveld.

Trakk Trump-støtte

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med nedsettende uttalelser om kvinner.

Veteranen trakk da støtten og oppfordret partiet til å finne en annen konservativ republikaner som ville egne seg som president.

I 1999 forsøkte McCain selv å bli partiets presidentkandidat, men tapte for George W. Bush. I 2007 forsøkte han på nytt, og denne gange lyktes han. Valget tapte han imidlertid for demokraten Barack Obama.

– John McCain er en amerikansk helt og en av de modigste krigerne jeg noen gang har møtt. Kreften vet ikke hva den står overfor, skriver Barack Obama på Twitter i en kommentar til nyheten om at McCain har fått kreft.