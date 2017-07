Vegen over Utvikfjellet kan vere stengt i fleire månader

Det er lagt ned ei mellombels bru over Storelva nord for Utvik sentrum i retning Stryn. Dette åpnar for lokal tilkomst til og frå Utvik sentrum og nedre delar av Utvik, samt til fylkesveg 725 utover til bygda Tistam.

Vegen vidare oppover bygda i Utvik mot Utvikfjellet har fått store og omfattande skadar. I retning Byrkjelo er fv. 60 stengd sør for Utvik sentrum, på begynninga av oppstiginga mot Utvikfjellet. Her må store fyllingar og heile vegkroppen byggast oppatt, i tillegg til at ein må bygge ny bru. Vegen her vil vere stengd i lang tid, truleg i fleire månader.

All gjennomgangstrafikk frå Byrkjelo til Stryn må nytte omkøyring via ferjesambandet E39 Anda - Lote også i tida framover.

Utvik er no kopla til omverda igjen Her blir den nye brua heisa på plass Onsdag kveld vart ei mellombels stålbru lagt på plass på fylkesveg 60 i Utvik. Dermed vil vegsambandet mot Stryn vere ope for trafikk igjen.

Søviknes: Storsamfunnet skal hjelpe flomofrene Energiminister Terje Søviknes (Frp) roser lokale hjelpeinstanser etter flommen i Utvik. Han lover at storsamfunnet skal hjelpe til med gjenoppbyggingen.

Deler av vegen åpner på fredag

Statens vegvesen seier at dei ikkje har kunna hatt open veg over fjellet til Utvik grunna arbeid med sikring av utvaska og ustabil vegfylling sør for Karistova. Fylkesveg 60 vil bli åpna for lokaltrafikk mellom Byrkjelo og vegsperringa ved Øvre Utvik på fredag. Det er ikkje snuplass for større bilar ved vegenden ved Øvre Utvik.

Ein stor del av trafikken på strekninga Byrkjelo-Stryn om sommaren er turistar på veg til turistbygdene Loen og Olden i Stryn. For å komme til desse stadane må ein no køyre fylkesveg 60 frå Stryn, og tilbake same vegen.