Tresfjord: Kjøretøy av veien

Politiet melder på Twitter at et kjøretøy har kjørt av veien i Kjersemvegen. Videre skriver de at saken etterforskes, og at det bare er materielle skader på kjøretøy og et gjerde.

- Uhellet skal ha skjedd på morgenkvisten. Ting tyder på at det har skjedd flere timer før vi fikk vite om det, sier operasjonsleder Svein Harsjøen.

Politiet fikk meldingen kvart på ti. Harsjøen sier det var beboere i området som varslet politiet, og politiet vet hvem sjåføren er. Det blir gjort rutinemessige undersøkelser på om det dreier seg om ruskjøring, opplyser Harsjøen.