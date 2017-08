300 samla for å sjå Warholms løp

Rundt 300 er samla i Sjøborg kulturhus for å feire Karsten Warholm. Kultursjef i Ulstein kommune, Leif Ringstad, tykkjer det er flott at så mange har møtt opp for å følge med på Karsten.

Folkefest i Ulstein – Eg trur vi er like nervøse som Warholm Folk gjekk i tog til Sjøborg for å gjere stas på Warholm før kveldens store happening.

- Dette betyr mykje for alle som driv med idrett i Ulstien, seier Ringstad.

Sunnmørspostens reporter på staden fortel at stemninga er smånevøs, men god og at kvar gong Karsten er på skjermen blir det jubla i salen.