En gruppe på fire personer får hjelp til å komme ned fra Romsdalshornet. Politiet skriver videre i Twittermeldingen at eget forsøk er ikke tilrådelig med tilgjengelig utstyr.

- De har tatt med seg utstyr for å klatre. De skulle ta en annen vei ned, men den fant de ikke, sier operasjonsleder Sigvart Sivertsen.

Sivertsen forteller at de skulle gå tilbake samme vei, men måtte ha mer utstyr for det. Derfor er det folk på vei opp for å bistå med utstyr.

- Det er ikke noe skade. De meldte selv om situasjonen selv, sier Sivertsen.