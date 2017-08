Tre sperrer køyrefelt i Sykkylven

Eit tre sperrer det eine køyrefeltet på Fv 60 ved Straumgjerde i Sykkylven kommune. Det melder Vegstrafikksentralen på Twitter. Politiet skriv på Twitter at det er redusert framkommeligheit og at entrepenør er på veg for å rydde.

- Det har mest sannsynlig blåst ned, seier operasjonsleiar Kenneth Sætre.

Ifølge Sætre så går det fint an å passere. Han seier at dette er ei sak som går til Vegtrafikksentralen og at dei er på veg for å rydde opp. Runar Kvalshaug i Vegstrafikksentralen Midt seier at trafikken går fint.

- Det blir ikkje store problem, seier han.