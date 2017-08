Defensive feil ødela Hødd-festen

Hødd leverte tett opp mot årsbeste offensivt. Tidvis ble Bryne pressa langt tilbake, og defensivt slapp hjemmelaget til fint lite. Trass i det så klarte Bryne å sikre seg alle tre poengene etter et Hødd-sjølmål, straffespark og en overgang.

– Jeg syns vi spiller en veldig bra kamp. Prestasjon er solid, men så sitter vi igjen med null og niks. Det er blytungt, sier trener Sindre Eid.

Personlige feil

Det skulle ta knappe to minutter før tidligere Herd-målvakt Deniss Korneikis måtte plukke den første ballen ut av eget nett. Forløpet var en prima dommerprestasjon av Svein Tore Sinnes, som lot Hødd få fordelen etter at Henrik Breimyr ble felt. Robin Hjelmeseth tok med seg ballen, og satte opp Daniel Eid ute til høyre. Innlegget satte nettopp spissen Hjelmseth i mål.

Dessverre så tok det bare tre minutter før Bryne utlignet. Et langt innkast fra Robert Undheim, satte Steffen Moltu i eget mål. Hødd fortsatte å male på. Bendik Rise lempet et frispark fra 19 meter over Bryne-muren og inn i mål via stanga til ny ledelse. Hødd-spillerne feiret målet med en hyllest til Karsten Warholm, der de blå «hekke»-jublet over 2–1 målet.

Straffescoring

Gjestene hadde faktisk ikke sjanser før Aram Khalili gikk i bakken med to Hødd-spillere over seg inne i feltet etter corner. Fra straffemerket scoret Simen Næss sikkert.

Hødd-kaptein Jesper Tørnqvist var ikke enig i avgjørelsen, og fikk gult kort for protester i samme situasjon.

– Vi er flere spillere som kommer i fart, og jeg faller inn i Bryne-spilleren. Jeg mener det ikke er straffe, men bør sjølsagt ikke protestere på meg et gult kort der, sier Tørnqvist.

Røde Jesper

Etter pause mista Hødd alt i en kamp der de var førende i samtlige 90 minutter, selv med en spiller mindre de siste 20. Bryne scoret 3–2 målet etter en overgang, men Hødd fortsatte å presse på. Etter en corner slår Tørnqvist ballen i Bryne-målet med armen. Etter at dommer Sinnes har konferert med assistentdommer Torgeir Halsen, får også Tørnqvist sitt andre gule kort og marsjordre.

– Jeg har armen oppe fordi jeg kommer i stor fart, og prøver ikke bevisst å slå ballen i mål, sier Tørnqvist.

Midtstopperen er enig i at åtte baklengs på de tre siste kampene er for mye.

– Vi slipper inn for mye mål. I dag er vi ganske solid i åpent spill, men vi har sluppet inn mye på dødballer og overganger i år, avslutter Jesper Tørnqvist.

Skjebnekamp mot Odd 2

Den finske midtstopperen dermed må sone karantene i den svært viktige bortekampen mot Odd 2. Om Fana slår eliteserie-rekruttene mandag kveld, er det bare to poeng til nedrykksplass.

– Vi må begynne å plukke poeng, for det hjelper ikke at vi bare spiller godt. Jeg er ikke redd for at vi ikke kommer til å score mål, men vi må slutte å slippe inn så lette scoringer, avslutter Hødd-trener Sindre Eid.

PS. Vi merker oss at sønnen til Sindre, Daniel Eid, gjorde a-lagscomeback etter lang tid på sidelinja. Hødd har hatt store skadeproblemene på backene sine i sommer, og vurderer å hente inn en ekstra. Men da må de kjappe seg. Overgangsvinduet stenger torsdag.

Kampfakta

HØDD – BRYNE 2–3 (2–2)

TILSKUERE: 1300

BANE: Høddvoll kunstgress

DOMMER: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord FK

MÅL: 1–0 Robin Hjelmseth (2.), 1–1 Selvmål (5.), 2–1 Bendik Rise (20.), 2–2 Simen Næss (Straffe, 24.), 2 -3 Mads Bøgild (59.)

Gult kort: Daniel Eid, Hødd. Rogvi Baldvinsson, Bryne

Rødt kort: Jesper Tørnqvist, Hødd (2 gule)