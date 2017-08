Evakuerer omsorgssenter

Volda brannvesen og naudetatar rykka tysdag kveld ut til Volda omsorgssenter etter melding om brann i eit teknisk rom.

– Bygget er evakuert, brannvesen har kontroll på brannen, melder 110-sentralen.

Politiet i Møre og Romsdal melder 22.48 at cirka 80 personar er evakuert.

– Kjelda til brannen er sløkt, driv med utlufting, melder politiet.

Klokka 22.55 melder både politi og brannvesen at bebuarar har begynt å få sleppe inn att på romma sine. Det er per no ikkje registrert at nokon personar er skadd.