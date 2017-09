Til slutt vant Skarbøvik hele 3-0 i Larsgården.

- Dette er en av de kampene i løpet av året som betyr mest. Så å komme hit og smadre dem, det er alle tiders, sier tomålsscorer Sondre Kjølsøy.



Han fikk riktignok hjelp på den første scoringen etter 15 minutter da et frispark skiftet retning i muren. 1-0-ledelsen var imidlertid viktig for et SIF-lag som var det beste laget før pause.



Nevnte Kjølsøy hadde flere svære muligheter i førsteomgang, men fikk ikke ballen i nota. Ti sekunder ut i andreomgang var han derimot nådeløs da han fikk sjansen etter svakt Rollon-forsvarsspill. Dermed ledet SIF 2-0.

- Jeg brente noen vanvittige sjanser i førsteomgang, men jeg klarte å nullstille meg i pausen. Heldigvis satt den i andreomgang, sier Kjølsøy.



Et hardtarbeidende SIF-lag hadde egentlig svært god kontroll på Rollon utover i kampen. Få sjanser ble skapt, og da Sindre Pedersen satte inn et langskudd et kvarter før slutt var det ingen tvil om hvor seieren ville ende.

Til slutt endte det 3-0 - til Rollon-trener Alexander von Løwensprungs store skuffelse.

- I dag blir vi rett og slett kjempet ut av stilen. Det er ikke noe mer å si. SIF ville mer enn oss og da får vi som fortjent. Det er bare å gratulere Skarbøvik, sier han.

Råsterk Langevåg-seier

Rollon-tapet Etter fredagens resultater i 4. divisjon ligger det an til å bli virkelig spennende i nedrykksstriden utover høsten.

Tabelljumbo Langevåg imponerte nemlig stort hjemme mot opprykksjagende Bergsøy. Martin Røren sendte riktignok Bergsøy i føringen, men to kjappe Langevåg-mål før pause snudde oppgjøret. Langevåg øynet virkelig håpet om seieren da Børge Holen banket et frispark i mål etter 66 minutter.

Bergsøy reduserte etter 79 minutter ved Stian Zahl, men Langevåg holdt ut og sikret seg tre svært viktige og sterke hjemmepoeng.

Slik gikk det i 4. divisjon: Vi fulgte kampene live

Bergsøy-tapet betyr nok samtidig at Hødd 2 har minst en fot i neste års 3. divisjon. Borte mot Norborg vant Hødd 2 til slutt komfortabelt 4-1 fredag kveld. Det betyr at Hødds andrelag leder 4. divisjon med sju poengs margin til Bergsøy. Sju serierunder gjenstår av årets sesong.

På Hareid var det duket for lokaloppgjør mellom hjemmelaget og Larsnes/Gursken. Det ble som ventet et tett og jevnt oppgjør. Til slutt var det et straffespark som var den store forskjellen. Hareid bommet først, men Ruben Kenneth-Brandal satte straffen i nota.

Rundens siste kamp ble spilt mellom Godøy og Volda. Hjemmelaget hadde nok håpet å få med seg poeng da gjestenes Thomas Malins ble utvist etter 36 minutter, men bare tre minutter senere styrte Tobias Evebø en corner i mål.

Tross en mann mindre hadde Volda god kontroll i andreomgang og til slutt kunne nevnte Evebø sette inn 2-0 som også ble sluttresultatet.