Vard-kontrakt om japansk båt

Skipet blir bygget ved Colombo Dockyard PLC på Sri Lanka, ifølge en pressemelding fra Vard.

Skipet skal ha Vard 9 01 design – skreddersydd for effektive installasjoner og reparasjoner av undervanns telekommunikasjonskabler.

I tillegg forberedes skipet for et ekspanderende installasjonsmarked for kraftkabler ved å få bygget inn en kabelkarusell under dekk med høy kapasitet. Den totale bærekapasiteten for kabler til fartøyet blir på 5000 tonn.

Det var i 2014 at det første fartøyet med dette designet ble bygget. Det nye fartøyet blir en videreutviklet versjon av dette designet.

Båten blir overlevert i 2019.

Ifølge Erik Haakonsholm, senior visepresident i Vard Design, har Vard designet i alt 185 spesialfartøy for skipsredere og skipsverft over hele verden.