Solberg med lave forventninger før borgerlige samtaler

Både ledere og nestledere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre var til stede på møtet på Stortinget. De startet med lunsj klokka 14 før de satte seg ned for å diskutere «politiske saker».

KrF ut av regjeringssamtalene KrF deltar ikke i videre samtaler om regjeringssamarbeid, men Krf-leder Knut Arild Hareide sier han ønsker å samarbeide med regjeringen.

Men allerede før ettermiddag ble kveld, kom det signaler om at møtet gikk mot slutten, selv om møterommet var fylt opp med nødproviant, og middag var bestilt til klokka 19.

På gløtt

KrF-leder Knut Arild Hareide har mer enn antydet at partiet ser for seg en opposisjonstilværelse de neste årene, og hadde på forhånd varslet at møtet godt kunne bli det siste for hans del. Onsdag ettermiddag satte han likevel døra litt på gløtt.

– Det kan bli det siste møtet, men det trenger ikke å bli det. Vi går inn i dette møtet for å være konstruktive. Og uavhengig av regjeringssamtalene er det viktig for oss å legge fram det som er de viktige politiske sakene for KrF, sa Hareide til NTB på vei fra kontoret i Stortingsbygningen til de borgerlige samtalene i komitéhuset på andre siden av Akersgata.

Hareide understreket at dersom KrF ikke får gjennomslag for en regjering med sentrum og Høyre, er alternativet å gå i opposisjon.

– Det er politikken som er viktig

Statsminister Erna Solberg (H) sa hun ikke hadde store forventninger til hvor langt man ville komme i møtene, men la til at hun hadde god tid.

– Hva som er realistisk av ulike regjeringskonstellasjoner vil jeg snakke om i møtet med de andre partiene, ikke med dere i pressen. Nå er det politikken som er viktig, og hvordan vi skal forvalte det mandatet vi har fått av velgerne, understreket Solberg.

– Lite sannsynlig

Venstre-leder Trine Skei Grande svarte slik på spørsmål om hun ser for seg at Venstre kan gå i regjering med Frp:

– Veldig lite sannsynlig.

Hun la til at det uansett blir vanskelig å ta stilling til regjeringsdeltakelse før etter at statsbudsjettet er lagt fram 12. oktober.

Og igjen:

– Det viktigste er hvilke saker vi får gjennom.

Dersom KrF gjør alvor av å avslutte samtalene etter onsdagens møte, ligger det an til at sentrumspartiene skiller lag, i hvert fall i denne omgang:

– De som har stemt på Venstre, tror jeg forventer mer enn at vi bare går ut av rommet allerede nå, sa Grande.

Hagen ikke representativ

Frp-leder Siv Jensen viste til Frps landsstyre som i helgen formulerte et mandat om å snakke om politikken og sakene, da hun fikk spørsmål om hun kan se for seg en regjering med dem selv, Høyre og Venstre.

Hun avviste tidligere Frp-formann Carl I. Hagens klare advarsel om at en slik konstellasjon både kan bli økonomisk og politisk kostbart.

– Han er ikke representativ for flertallet i Frp, og han er heller ikke en del av landsstyret som har gitt oss i oppdrag å snakke om sakene. Vi har god tid, landet har en regjering og vi har et budsjett i trykken. Så dette går fint, lød Jensens ord på vei inn til møtet.