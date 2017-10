Engeli Johansen (frp) inn i helsekomitéen

Som nyvalgt stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, vil Jan Steinar Engeli Johansen sammen med Bård Hoksrud utgjøre Fremskrittspartiets helse- og omsorgsfraksjon på Stortinget. Engelig Johansen sto som nummer tre på lista, Frp fikk inn to representanter: Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug. Engeli Johansen er altså egentlig vara, men vil i praksis være fast til stede på Stortinget, da Jon Georg Dale er

Det melder partiet i ei pressemelding.

«Helse og eldreomsorg har alltid vært viktige saker for meg, og jeg ser derfor veldig frem til å få mulighet til å sitte i denne komiteen», siteres Engeli i meldingen.

Under valgvaken i Ålesund 11. september, fortale Johansen at han ønsker å jobbe for statlig finansiert eldreomsorg.

«Jeg er opptatt av at kommunepolitikernes økonomiske prioriteringer ikke skal gå på bekostning av de eldres tilbud i kommunen. Det ser vi dessverre er tilfelle i mange kommuner i dag, der eldreomsorg blir en salderingspost i kommunebudsjettet. Derfor mener jeg eldreomsorgen bør finansieres av staten», sier Engeli Johansen, i pressemldingen.

Psykisk helse, særlig blant barn og unge, er også noe representanten er opptatt Han mener det er på tide at man stiller strengere krav til at kommunene styrker skolehelsetjenesten, og det forebyggende arbeidet blant barn og unge.