Ungdommen hedrer Hallgeir

Ungdomsrådet i Ålesund tildeler Ungdommens kulturpris for 2017 til Hallgeir Buset. Juryen gir denne begrunnelsen: "Ungdomsrådet i Ålesund tildeler Ungdommens kulturpris 2017 til Hallgeir Buset. Han tildeles prisen for lang og tro tjeneste i arbeid med barn og unge innen idrett. Hans arbeid i Blindheim idrettslag har vært uvurderlig gjennom årene."

- Det er viktig å bruke fritiden din på barn og ungdom, enten du holder på med korps, kor, speider eller idrett. Ungdommen skal bli gangs menneske, det har e sagt i 30 år og det er mantraet mitt. Jeg har jobbet for ungdommen på Blindheim i 30 og jeg er veldig glad for tildelingen. Det er mange som hadde fortjent denne prisen, og jeg ser på meg selv som en representant for frvilligheten, sier Hallgeir Buset via en pressemelding fra Ålesund kommune.