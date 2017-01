Møre og Romsdal Natur og Ungdom ruster seg til miljøkamp i 2017

Landets største miljøvernorganisasjon for unge, Natur og ungdom, fyller 50 år i 2017, og er klar for et nytt år med kamp for miljøet. De vil saksøke staten for å sette i gang oljeleting i Arktis.