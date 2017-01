Folk valgte kultur - knallår for lokale kulturhus

– Parken kulturhus hadde nesten 10.000 flere besøkende i 2016 enn året før, forteller Hans Pareliussen, kulturhusleder i Ålesund.

Det er en økning på over 20 prosent, fra 34.900 besøkende i 2015 til 44.600 i fjor.

I desember alene hadde Parken kulturhus hele 97 prosent dekning på forestillingene.

– Det er sikkert flere faktorer som spiller inn, men generelt opplever jeg Ålesund som en mye mer kulturbevisst by nå enn for bare noen år siden. Det har skjedd en slags kulturell oppvåkning. Når en forholdsvis smal jazzartist som Bugge Wesseltoft trekker fullt hus i Ålesund rett før jul, forteller det at mye har skjedd på kulturfronten på våre trakter. Og det lover godt for 2017, sier Pareliussen.

Tror på Peter Pan

Gode og varierte forestillinger er en forklaring på det gode fjoråret, med Are Kalvøs visitt på vårparten som noe av det mest populære.

Putti Plutti Pott er besøksmessig alltid en vinner, og høstsesongen alltid den beste, men for 2017 vil også Peter Pan-forestillingen til Ålesund kulturskole i mars/april trekke mye folk, tror Pareliussen.

Sist gang kulturskolen lokket publikum med en så stor forestilling var med «Annie» i 2013.

Spennende år

– 2017 blir et spennende år. Vi har fått 670.000 kroner av Kulturrådet til utvikling av kulturhuset, og vi skal i år tilrettelegge og ta ordentlig i bruk etasjen der kunstforeninga før holdt til. Det vil gi flere muligheter, sier Pareliussen.

Kulturhuslederen har også tro på papirformatet, i form av nytt program i magasinformat.

– Det er viktig å være aktivt til stede på nett og i sosiale medier, men vi tror vi når enda flere ved å satse skikkelig på papir i tillegg.