Highasakite nominert til ny spellemannspris

I tillegg er Nils Petter Molvær fra Langevåg i Sula nominert i jazz-klassen for plata «Buoyancy». Molvær har vunnet Spellemannsprisen tre ganger før som soloartist, han har også vunnet tre spellemannspriser som del av gruppa Masqualero.

I 2014 ble bandet kåret til årets popgruppe under Spellemannprisen. I tillegg vant Håvik klassen komponist og var dessuten nominert i klassen tekstforfatter for albumet.

Torsdag ble de nominerte for Spellemannsprisen 2016 presentert, bandet er nominert til prisen for årets popgruppe.

Vokalist Ingrid Helene Håvik, fra Ålesund, ble like før jul tildelt Sunnmørspostens kulturpris for 2016 .

Highasakite hadde et veldig godt 2016, deres tredje plate «Camp Echo» ble møtt med gode kritikker og førsteplass på VG-lista . De opptrådde også under Nobel-konserten tidlig i desember.

Hanne Kolstø fra Sykkylven er nominert i klassen for årets popsolist for plata «Fest Blikket». Hun har vært nominert til spellemannspris tre ganger tidligere, men har enda ikke vunnet pris.

Samtid og blues

Hild Sofie Tafjord som også er fra Langevåg, er nominert i klassen for samtidsmusikk for plata «Crepuscular Hour», sammen med Maja S. K. Ratkje, The 24, RNCM Chamber Choir, Stian Westerhus, Phil Julian, Mark Durgan, Antoine Chessex, Lasse Marhaug, Nils Henrik Asheim.