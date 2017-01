Kåret til verdens beste festivalfotograf etter mer enn 19.000 stemmer

Det fikk fotograf Johannes Lovund fra Valderøya. Lovund har blant annet vært Kygos fotograf gjennom fjoråret.

Kåringen er gjennomført av bransjenettstedet edmsauce.com.

Eneste nominerte fra Skandinavia

Lovund sier til nettstedet at han er takknemlig for alle som har stemt ham frem som vinner.

– Mange gode fotografer er nominerte, og jeg er en stor fan av flere av dem. Det er en stor ære å være den eneste nominerte fotografen fra Skandinavia, og helt surrealistisk at jeg faktisk vinner!

Tilfeldigheter

Allerede på ungdomsskolen fikk Johannes Lovund betalt for fotooppdrag, har Lovund tidligere fortalt i et intervju med Sunnmørsposten. Gradvis har Lovund skaffet seg et nettverk, og i senere tid har han jobbet med en rekke anerkjente kunder, slik som Discovery Channel, The Lonely Planet, Burn og MTV.

Til bransjenettstedet forteller han han ble introdusert til festivalfotografi nærmest ved et uhell - da han delte kontor med Momentium.

– Gjennom dem fotograferte jeg mange store navn, som Avicii, David Guetta, Alesso, 50 Cent og Elton John, sier han.

Det var også slik han kom i kontakt med Kygo for første gang.