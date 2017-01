Flammende kulturhelg:

– Det er tydelig at dette har satt seg som en helg kulturinstitusjoner og forretningsstanden ønsker å delta i. Alle er klar for en spennende bybrannhelg, sier Monica Molvær.

Det arbeidende styreleder i Ålesund Sentrumsforening sikter til er at hun har hatt en lett jobb med å skaffe samarbeidspartnere til programmet for årets bybrannhelg. Det er tredje gang «Kulturnatt 22 1/2. januar» arrangeres, med åpne dører til byens museum, musikk- og teaterscener i påvente av den tradisjonsrike byvandringa natten mellom 22. og 23. januar.

– Forretningsstanden stiller med brennheite tilbud, og det kjekke er at det blir kultur- og aktivitetstilbud for folk i alle aldere, sier Molvær om årets programmet.

Åpne dører

Allerede fredag kveld blir det fakkeltog og premiere på Kulturhuset Dragen sitt Bybrannspill 2017 «Heltene». Det skjer i Parken kulturhus.

Lørdag viser Ålesund bibliotek en utstilling av bøker om bybrannen, ved Aalesund Museum er døren åpen, og Jugendstilsenteret og Kube er åpnet både lørdag og søndag og frister blant annet med maleverksted for barn med «Ild og aske» som tema. I Arbeideren blir det barneteater. – Og det blir barnebybrannvandring med Sindre Nakken, utstilling av brannbiler og danseshow med brannbamsen Bjørnis, sier Monica Molvær.

Lysshow

Hun forteller at Sentrumsforeningens hovedsatsing blir lyd- og lysshowet «Brosundet brenner» som foregår ved Hellebroa søndag kveld.

– Det blir et spektakulært show som gjenforteller bybrannen og gjennomoppbygginga av Ålesund. Dette er byhistorie som er viktig å formidle til neste generasjon. For at flest mulig barnefamilier skal få oppleve showet vises «Brosundet brenner» tidligere på søndagskvelden enn i fjor, forteller Monica Molvær.

I timene fram til Sindre Nakken starter bybrannvandringa i Nedre Strandgate klokka 0215, blir det servert både teater, spøkelseshistorier og brennsnut i Arbeideren. I Terminalen Byscene kan sceneversjonen av «Brosundet brenner» oppleves.