En vinner og et wildcard

Dit kommer også vinnerne av de tidligere seks rundene i Sunnmørspostens duettstafett som startet i oktober.

I tillegg har også en wildcard-finalist blitt trukket ut blant alle som fikk 2. plass undervegs.

Kathrin Tharaldsen (31) fra Brattvåg fikk nest flest stemmer i runde tre før jul, da hun deltok med Nora Jones-låta «Don't Know Why». Det gjorde hun mest for å utfordre seg selv:

– For meg er det å synge ren terapi og jeg har sunget hele livet, nå i koret «Von dess». Jeg er ikke like glad i å fronte meg selv, og nå føles det veldig lenge siden jeg deltok, så ja, jeg ble gledelig overrasket over å bli trukket ut til å være med på konserten. Dette blir gøy, sier Tharaldsen.

Flere sjanser

Mens Kathrin kun har prøvd seg i én runde, har Lise Mari Sætre (38) vært med i alle unntatt den første. Hun har fått nest flest stemmer i flere av rundene undervegs, og vant altså den sjuende og siste i denne omgang, med «Toxic» av Britney Spears.

– Absolutt ikke en låt jeg selv ville ha valgt. Denne kunne jeg definitivt ikke fra før, men det gjelder for så vidt de fleste av sangene i stafetten. Det var bare å hive seg rundt hver eneste gang. Jeg har vært med fordi jeg elsker å synge.

Sætre har brukt karaokeappen Smule i lang tid, og har sunget med mennesker fra hele verden, i ulike sjangre. Selv trives hun best med ballader, og hun er gjerne solist i koret «Lostrupane» i Loen.

Sætre er også den av deltakerne i duettstafetten som har skapt størst engasjement i sosiale medier.

Engasjement

– Jeg har reklamert mye for meg selv og for konkurransen. Det er en viktig del av hele konseptet å engasjere publikum til å lytte til nye stemmer, og så stemme selv. Jeg har fått fine tilbakemeldinger og nye venner på Facebook etter at jeg ble med. Hvis det blir en ny sesong av duettstafetten senere kommer jeg til å prøve å overtale flest mulig til å prøve seg, sier Sætre.

Nå avslutter hun og Kathrin Tharaldsen stafetten med en duettversjon av Whitney Houstons «Saving All my Love for You», før de møtes på scenen sammen med de seks andre deltakerne på Terminalen 18. februar til stor finalekonsert.

