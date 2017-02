«Nødhjelp» stakk av med seieren

– Det var 18 forrykende innslag, virkelig topp underholdning. Det vi har sett her i kveld er resultatet av kreativitet og samarbeid i klassene. Med avanserte koreografier, kreativitet og god utføring viser det glede og stolthet på klassens vegne, sa Arne Sunde etter at alle elevene hadde fått sin tur på scenen.

– Vi som jobber her ved Spjelkavik ungdomsskole ser hva Grand Prix gjør med klassen, miljøet og elevene. Det er derfor vi gjør dette, sier han.

– Dette har vi bare drømt om

Surrealistisk er ordet Julie, Casandra Mari, Andrea og Lilly Marie fra 9C bruker for å best beskrive følelsen av å stikke av med seieren under kveldens Grand Prix.

– Det er helt fantastisk. Vi har bare drømt om dette, men aldri trodd at det faktisk kunne skje, forteller jentene som sammen med resten av klassen framførte nummeret kalt «Nødhjelp».

Sangen om brannmenn, politi og ambulansepersonell har 9.-klassingene laget helt selv.

– Vi synes det var et viktig tema, også er det vel en slags hyllest. Uten disse menneskene hadde det gått dårlig, forklarer de.

Resultatliste:

1. 9C «Nødhjelp» 98 poeng

2. 10E «Nye eventyr i Rio» 88 poeng

3. 10D «Puberteten» 85 poeng

4. 10B «Artistlista» 77 poeng

5. 10F «Våtere, varmere, villere» // 10 A «Danse heile natta» 60 poeng

7. 9A «Trump som president» 56 poeng

8. 9D «Ka skal e gjøre?» 54 poeng

9. 8A «Hjelp» 49 poeng

10. 9E «Bygg opp byen» 48 poeng

11. 10C «Norsk TV-historie» 46. poeng

12. 9B «Miss Universe 2017» 44 poeng

13. 8D «2. verdenskrig» 41 poeng // 9F «Det gode liv» 41 poeng

15. 8B «Jorda rundt» 36 poeng

16. 8F «Charlie og sjokoladefabrikken» 32 poeng

17. 8E «Top Gun» 19 poeng

18. 8C «The Great Gatsby» 16 poeng