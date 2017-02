Fra hele nordvest for å se Bryan Adams

Favorittlåta til de to er «Heaven», og det skal nok mye til for at ikke den står på programmet.

Klokka halv fem var de på plass for å vente pent ute i vinterkulda. Dørene åpnet først over halvannen time seinere når Bryan Adams spiller den første av to konserter i Storhallen i Ålesund i helga. Konserten fredag er utsolgt, og da dørene åpnet cirka 18.20 strømmet det på med folk.

Blanding av gammelt og nytt

Adams ankom Ålesund fredag ettermiddag. Han kom fra Oslo, der han holdt konsert i Oslo Spektrum for rundt 9.000 publikummere torsdag kveld.

Adams er på turné med sitt siste album Get Up. Mange har nok likevel tatt turen for å høre eldre låter som toppet hitlistene på 80- og 90-tallet - som «Heaven», «(Everything I Do) I Do It For You» og ikke minst «Summer of 69».

Dette kommer også tydelig fram i køa utenfor Storhallen. Her møter vi folk fra både Olden, Nordfjord – og Midsund.

– Ja, vi måtte bare hive oss rundt og få billetter da vi så at Adams kom til Ålesund, sier Majliz Pettersen fra Midsund.

Også hun har hørt mest på de gode gamle slagerne. Og hun har store forventninger.

– Ja, jeg hørte at konserten i Oslo var veldig god, sier Pettersen.