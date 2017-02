Snart braker det løs

- De rigga ned etter konserten i Oslo Spektrum i går kveld - og har kjørt hit opp i natt. Han har med seg mye av utstyret sjøl, vi har bare lagt grunnmuren, sier presseansvarlig Terje Erstad i Momentium. Da vi var innom Storhallen i 10-tida fredag, var rigginga i full gang.

Gammalt og nytt i to og en halv time

- Hvordan tror du det blir i kveld?

- Jeg har snakka med folk som var på konserten i Spektrum. Tilbakemeldinga er at det var veldig bra: To og en halv time der de både fikk gjenhør med de store hitsa, men også nyere ting. Det siste der, at han putter på med nytt, tror jeg er minst like viktig for han sjøl som for publikum. For å holde på piffen gjennom alle disse åra, mener jeg, sier Erstad. Foreløpig har vi bare sett én anmeldelse etter konserten i Oslo. «En heseblesende tur gjennom en perlerad av guilty pleasures», skriver Aftenpostens anmelder og triller terningen til 5. «Han forblir nok lyden av 80- og 90-tallets softrock, men rockeren Bryan Adams kan fortsatt gnistre på scenen» heter det blant anna videre.

2 x 6.500

Arrangørene håper på totalt 13.000 publikummere i Storhallen de to konsertene under ett.

- Mens konserten i kveld er utsolgt, har vi fremdeles noen hundre billetter igjen til lørdag, sier Erstad. Under det som er Momentiums første konsert i hallen er det lagt gulv over hele bana, og i samarbeid med hallen er rømningsvegene utbedra - det siste der permanent.

På scena klokka 20

- Noen beskjeder til publium?

- At man er forberedt på og tar høyde for at ting tar litt mer tid. Vi har satt opp ekstra toaletter ute og håper å kunne ta unna barkøene greit, men sett ut fra kapasiteten i hallen blir det mye folk. Fullt, påpeker Erstad. Dørene åpner klokka 18 begge dager, og Adams og band...

- Går etter planen på scena presis klokka 20, sier Erstad.

- Har du en favorittlåt?

- «Run to You». Ellers gleder jeg meg til at det er mørkt under konserten, slik at lysshowet kommer til sin rett. Under Elton var det sommerlys kveld, men her er det februar, inne og mørkt. Det blir en mer helhetlig konsertopplevelse.

- En nøktern kar

- Har dere noe opplegg for han, hvis han ønsker det?

Det har vi, men det er sjølsagt heilt opp til han om han vil benytte seg av det. Hvis han vil kan vi for eksempel by på båttur på fjorden, fjelltur, et besøk i studioet vårt på Giske, slike ting.

- Ellers er det tydelig, på flere måter, at vi har med en nøktern kar, en folkets mann, å gjøre. Ut fra raideren (kravlista) er det ikke mye fest på gjengen, og som kuriosa kan det nevnes at Adams sjøl er veganer. Gjengen synes sunne og ikke minst fokuserte på det de skal gjøre på vegen, sier Erstad.