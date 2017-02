Høy kvalitet hos ungdommen i Ålesund

Det mente daglig leder for Kulturhuset Dragen, Jan Hogne Christiansen som ikke kunne være annet enn være fornøyd etter forestillingen søndag kveld.

– Det har gått etter all forventning, med andre ord altså veldig bra. Det er god stemning, og nettopp dette med at ung kultur skal møtes, har vi virkelig fått til, sier Christiansen og legger til at han er utrolig imponert over ungdommen.

– Det er jo nettopp dette med at ung kultur skal møtes. Sitter man hjemme på rommet får man ikke den samme muligheten til å utvikle seg. Ungdommen i Ålesund byr på veldig høy kvalitet, og en utrolig variasjon, mener Christiansen.

Mye talent i kommunen

Også juryen er enig med Christiansen.

– Her var det veldig bra utførelse, og også mye mangfold. At så mange engasjerer seg i en så liten by er utrolig kult. Jeg er imponert, sier jurymedlem Andreas Mikkelsen.

– Jeg er helt overrasket over at det er såpass mange talent i kommunen. Det hadde jeg virkelig ingen anelse om, sier meddommer Sigurd Eidset.

Viktig budskap

Elftheria Viktoria Migkos Hellevik (17) deltok med to selvskrevne teaterstykker, og var opptatt av mer enn bare å underholde.

– I det ene stykket møter vi en karakter som er rimelig provosert over alt som skjer i verden, og bestemmer seg for å la det gå utover en tilfeldig fyr. I det andre stykket møter vi ei som er en veldig typisk tenåring fra vår generasjon. Veldig selvopptatt og lite interessert i ting som ikke involverer henne selv, forteller Hellevik som mener dette er aktuelle temaer i dagens samfunn.

– Samtidig som enhver kan legge det man vil i stykkene, er jo også UKM en flott plattform, ikke bare for å vise hva man kan, men også å uttrykke meninger. Det er litt kritikk, samtidig som man kanskje setter i gang litt tanker hos publikum, mener Hellevik som fikk med seg Elliot Hodge (17) på stykket kalt « Spontane spirer».

– UKM er kjempekult, og en veldig flott mulighet til å vise hva vi kan, sier de.

Veldig sosialt

Aslak Bjørge Waage (13) var den yngste deltakeren i Ålesund. Han storkoste seg på scenen, hvor han sang «Rolling in the Deep». For han var det sosiale det aller kjekkeste med UKM-opplevelsen.

– Det er jo veldig kjekt at man får møte så mange med de samme interessene. Etter å ha vært med på dette er jeg egentlig fornøyd. Om jeg skulle være så heldig og gå videre, er det bare topping på kaka, sier Waage.