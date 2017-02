Spente solister klare for finale

Hvilke låter de åtte finalistene har bestemt seg for å konkurrere med, blir ikke offentliggjort før under finalekonserten på Terminalen.

– Akkurat denne konstellasjonen har ikke spilt sammen tidligere, men vi tilhører alle den generasjonen musikere som har spilt veldig mye forskjellig opp gjennom årene. Det er et godt utgangspunkt for DuettStafett-finalen, for da skal vi spille veldig mange stilarter,- alt fra tekno til rock, til jazz og country. Og alt er live. Her er det ikke noe playback eller annet juks, lover bassist Liavåg.

– Det blir en overraskelse for publikum. Men jeg kan si så mye at finalistene har valgt å konkurrere med alt fra gamle klassikere til helt ferske poplåter, forteller Liv-Jorunn Håker Ottesen.

Sammen med Pål Bakke skal hun være konferansier under konserten og lose finalistene og publikum gjennom den aller første Duettstafett-finalen Sunnmørsposten og Bypatrioten arrangerer sammen.

– Vi har ikke stelt til en konsert som dette tidligere, så vi er veldig spent på om folk stiller opp og blir med på denne musikalske begivenheten, sier hun og legger til.

– Vi håper at finalen i Duettstafetten blir et kjempebra utstillingsvindu for de mange sangtalentene vi har her i distriktet. Og at hver og en av deltakerne får en god opplevelse av å synge live på en scene, og at publikum får en kjempebra konsertopplevelse.

Hun forteller at den rundt to timer lange finalekonserten blir sendt direkte på smp.no lørdag kveld.

– Det blir gjort for at de som ikke har anledning til å komme til Terminalen skal ha mulighet til å oppleve konserten, og avgi stemme hjemmefra. Men vi håper at flest mulig tar turen til Terminalen for å føle finalestemninga på kroppen, sier Liv-Jorunn Håker Ottesen.

Avstemming

Kåring av vinneren av Duettstafetten foregår med avstemming både på smp.no og blant publikum og jury i salen. Juryen består av: Robert Fylling, Tricia Boutté-Langlo, Esther Volstad og Kristin Knudsen.

–Klart at nervene til finalistene er i helspenn foran lørdagens avgjørende sangkonkurranse. Innen musikkbransjen er det ekstremsport å bli kastet ut på en scene kun med minimal bandøving. Men jeg tror alle finalistene har så mye talent at det kommer til å gå veldig fint, sier konferansieren som gleder seg veldig til det øyeblikket vinneren er kåret.

– Det blir et stort øyeblikk for vedkommende, for publikum og for oss, sier arrangøren som kan friste vinneren med premien som er en dag i studio ved Ocean Sound Recordings på Giske. Da får vinneren nok en gang prøve seg som en ekte artist, og får muligheten til spille inn en sjølvalgt låt.

Møt finalistene:

– Hvordan blir det å stå på scena?

Dan Roger Lid