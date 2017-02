Besøksrekord ved Kube

Hele 34.829 personer besøkte kulturinstitusjonene i Ålesund i løpet av fjoråret.

– Jugendstilsenteret og Kube sitt mål for 2016 var å gjøre museet mer tilgjengelig. Det ble lagt til rette for å utvidede åpningstider, flere arrangement knyttet til utstillingene og et bredere formidlingstilbud, forteller direktør Gro Kraft.

Blant annet ble det lagt mye ressurser i produksjonen «Byen», som besto av flere utstillinger, foredrag, filmer og utendørsarrangement som handlet om både by, byutvikling og urbanisering.

Både Jugendstilsenteret, Kube og uterommet mellom museene ble tatt i bruk.

Mer enn 170.000 personer passerte «Mellomrommet» i løpet at det halve året Byen-prosjektet varte.