– Jeg ønsker jo å leve av dette

I mange år har 30-åringen arbeidet som kokk, og nå jobber han med logistikk. Han blir beskrevet som en sjenert kunstner, og ifølge han selv er det kanskje dette som har gjort at han aldri før har vist fram kunsten sin. Sist søndag åpnet hans første utstilling, kalt « Depiction» ved Galleri Kråke.

– Det har vært god respons. Jeg merker at dette gjør meg mer girene, sier kunstneren som har hatt maleriene i leiligheten sin i flere år.

– Det er ikke så mange som har visst om kunsten min, og for mange er det kanskje litt rart at jeg som har vært kokk og driver med logistikk plutselig er kunstner. Jeg ønsker jo å kunne leve av dette, sier Homstedt og legger til at det absolutt vil komme mer fra han i framtida. Utstillingen som står ut neste søndag, er oljemalerier.

– Det er mye surrealistisk figurativ, og motivene reflekterer mye av mine tanker og mitt liv. Det baserer seg på gammel teknikk og farger, men har mer moderne motiv, forteller Holmstedt om de 26 maleriene.

