Boyzone-helt til Jugendfest

Tidligere i dag annonserte Momentium at irske Ronan Keating kommer til årets Jugendfest. Keating ble først kjent som frontfigur i Boyzone på 90- tallet. Med bandet solgte han over 27 millioner album, og har også hatt en imponerende solokarriere. I løpet av karrieren har artisen sunget duett med Elton John i Madison Square Garden, sunget for paven og han har også vært dommer i den australske utgaven av X-factor.

En magisk opplevelse

Når Keating kommer til Ålesund kan man vente seg de kjente hitsene "When you say nothing at all", "Life is a Rollercoaster" og "If tomorrow never comes".

– Med en imponerende katalog å plukke låter fra og et dønn solid band i ryggen, venter det en magisk opplevelse når superstjernen står på scenen under Jugendfest 2017, skriver Momentium.

Keating spiller i Ålesund lørdag 19. august.

Rockeband

Også i går kom Momentium med en avsløring til festivalen. Det norske rockebandet TNT skal spille på Color Line Stadion fredag 18. august. Bandet hadde storhetstid på 80-tallet, og i år er det 30-års jubileum for albumet "Tell no tales" som mottok Spelemanssprisen i 1987. Albumet inneholder blant annet kjempesuksessen "10.000 lovers". I tillegg er et nytt album rett rundt hjørnet.

– Konserten vil selvsagt også bestå av mange av de store hitsa som publikum alltid etterspør, melder Momentium.

Fra før er Tiësto, Kygo, Highasakite og Gabrielle annonsert til festivalen.