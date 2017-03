Hyller Queen på Terminalen

Luffen Valle er klar med en ny «I Want it All»-tribute to Queen på Terminalen lørdag kveld.

Han holdt en tilsvarende konsert samme sted i mars i fjor, og før det i 2013.

– Vi har denne gang spesielt lagt stor vekt på å tilnærme oss mer koringer og harmonier fra Queen sine studioplater. Dette er noe vi føler vi lykkes med, forteller Luffen Valle.

Konserten er ment å skulle gjenskape den musikalske følelsen fra en Queen-konsert, rett og slett hylle livebandet Queen, som gjennom 80-tallet etablerte seg som et av de største stadionbandene.

Låtvalget på Terminalen er hentet fra forskjellige live- konserter med Queen.

Bandet er Ålesundsbasert med Luffen Valle i front, Geir Nakken på gitar, Jan Gunnar Åkre på keyboard, Torger Lødemel på trommer og Håvar Kvangardsnes på bass.