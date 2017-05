Terningkast fem til «Don’t Kill My Vibe EP»

Sigrid Raabe fra Ålesund har fått stor oppmerksomhet etter hun gav ut låten «Don’t Kill My Vibe». Nå har hun gitt ut en EP med til sammen fire sanger, den blir godt tatt imot av anmelderne.

«Om du ikke allerede har hengitt deg, er det nå på tide å bli frelst», skriver anmelderen til NRK P3.

Bein i nesa

Gjennombruddslåten «Don’t Kill My Vibe» får mest oppmerksomhet, men anmelderen trekker fram flere sterke låter. Sangen «Fake Friends» «sklir lett inn i Sigrids hit-baserte repertoar, med lik bein i nesa-tematikk», mener anmelderen.

Hun mener Sigrid Raabe benytter seg av «Highasakite-estetikk» med overbevisende lyrikk og bastant refreng.

Helgaprat med Sigrid Raabe: Sigrids tøffeskole

Ikke et lykketreff

Aftenpostens anmelder karakteriserer Sigrid som en stemme som er «kommet for å bli». Den fengende førstelåten «Don’t Kill My Vibe» var ikke et blaff av et lykketreff, mener anmelderen.

«I sum en sterk, og samtidig fortsatt lovende, utgivelse fra Sigrid Raabe», skriver han.

Les alle Sunnmørspostens saker om Sigrid Raabe.