Haramsøy videre til Klassequizen-finale

Laget til Haramsøy Skule er klar for finalen i årets utgave av Klassequizen på NRK.

Etter først å ha vunnet fylkesfinalen - og konkurrert ut 31 andre 10. klasser fra Møre og Romsdal, fikk de best poengsum i sin semifinale på lørdag som var.

Dette visste imidlertid ikke laget før resultatene ble lest opp, for de får ikke følge med på poengene undervegs. Og da det så mot slutten ble klart at to lag måtte ut i omkamp - og Haramsøy ikke var blant disse, trodde Håkon Farstad Brekke derfor de var ute av kampen.

- Men så så jeg reaksjonen til faglæreren vår. Jubelen var ikke til å ta feil av, sier han til NRK Møre og Romsdal.

- Vi visste det var mange glupinger på de andre laga også. Og deltakerne på de andre laga så veldig fornøyde ut, så vi følte oss slett ikke sikre mens konkurransen pågikk, fortsetter han.

Fire lag gikk videre fra hver av de to semifinalene, slik at åtte lag møtes i hovedfinalen.

Klassequizen ble første gang arrangert på Sørlandet i 2010/2011, men da som regional konkurranse. Fra 2013 har imidlertid Klassequizen vært landsdekkende.