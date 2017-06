Fansen raser mot rådyre a-ha-billetter

22. og 23. juni spiller a-ha på Øygardshallen på Giske - for rundt 500 publikummere på hver konsert.

Publikum måtte ut med 4.000 kroner for å få billett til de ekslusive konsertene - noe som har fått flere fans til å rase, ifølge VG.no , som skriver at fans over heile verden har uttrykt sin misnøye med prisene.

– Dere har endelig satt spikeren i kisten for mange livslange a-ha-fans. Synes dere ikke at vi etter 30 år fortjener å bli sett på som noe annet enn pengekuer, skriver en fan.

– Fant akkurat ut av hva prisene er. Galskap, jeg kommer definitivt ikke, skriver en annen.

Andre fans hyller valg av spillested, skriver avisa. A-ha-manager Harald Wiik ønsket ikke å svare på VGs spørsmål om prisene.

Som Sunnmørsposten tidligere har skrevet, var prisen ingen hindring for publikum: En halvtime var tiden det tok å selge ut billettene - og det til kjøpere fra heile verden.